Алиев выпустил клип с критикой чиновников УАФ

Фото инстаграм Александра Алиева

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев "прошёлся" по нескольким функционерам местной футбольной ассоциации.

Новый клип скандального игрока называется "Алиев объявил войну итальянцам из УАФ". Речь идёт о Лучано Лучи и Франческо Баранке.

"Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом. Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - говорится в описании к видеоролику.

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