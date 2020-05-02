Алиев: "Юран - больной на голову"

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Алиев: "Юран - больной на голову"

Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев отреагировал на высказывания Сергея Юрана.

Отметим, что ранее наставник "Химок" назвал Алиева невменяемым.

"Юран - больной на голову человек. У каждого своя голова, свои мысли. Дискуссию с ним развивать не буду. Могу его поздравить с тем, что его "Химки" пробились в высшую лигу. Он добился своего. Ходил на эфиры "Матч ТВ", где и выклянчил должность главного тренера", - приводит слова Алиева Metaratings.

Юран возглавил "Химки" зимой 2020 года. Ранее он тренировал клуб в 2008 году. В этом сезоне ФНЛ "Химки" занимаю второе место.

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