Алиев заявил о готовности занять руководящую должность в украинском футболе

Теги украинаалександр алиев

Алиев заявил о готовности занять руководящую должность в украинском футболе

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев уверен, что ему по силам руководить одним из футбольных органов своей страны.

"Порядок будет. Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от любителей и заканчивая профессионалами. Старики не засиделись, они заворовались. Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом Украинской Ассоциации Футбола готов быть", - заявил Алиев.

Бывший полузащитник известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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