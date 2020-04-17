Алиев заявил о готовности занять руководящую должность в украинском футболе
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев уверен, что ему по силам руководить одним из футбольных органов своей страны.
"Порядок будет. Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от любителей и заканчивая профессионалами. Старики не засиделись, они заворовались. Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом Украинской Ассоциации Футбола готов быть", - заявил Алиев.
Бывший полузащитник известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13