Алиев жёстко ответил на обвинения Андронова в расизме

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев отреагировал на заявление комментатора Алексея Андронова.

Напомним, что журналист обвинил экс-полузащитника сборной Украины в проявлении расизма по отношению к Айила Юссуфу. Бывший хавбек "Локомотива" и "Анжи" якобы повёл себя оскорбительно в столовой, вдобавок назвав одноклубника "обезьяной".

"Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолете садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козел хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему "иди отсюда". Сзади из журналистов никто не садился. Это самая противная харя. Андронов - козел и жополиз, он лизал Суркису и Газаеву.

У нас был Чемпионат Мира в 2005 году, мы играли в Голландии со сборной Нигерии и жили с ними в одной гостинице. Я тогда увидел, что за обедом у всех было по одной кастрюле макарон, а у нигерийцев по две. Они очень много макарон едят. Мы отыграли Чемпионат Мира, я приезжаю в команду и как-то коснулось того, что я заметил, что Юсик (Айила Юссуф) тоже любит макароны. И я попросил его объяснить, почему нигерийцы едят так много макарон. Он так на меня посмотрел, начал смеяться. Говорит "ну да, все любят макароны".

Если Андронов не бывал на базе тогда, когда команда ест перед игрой, а макароны мы всегда ели только перед игрой, как он мог это видеть и знать, что я ему говорил. Я говорю так, как было на самом деле. Я всегда относился к чёрным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил "черножопые", а они мне отвечали "сука белая", мы шутили. Чтобы я относился к ним, как к свиньям - я не мог. Андронов просто это выдумал. Но меня это только делает сильнее. Почему этот козёл вылазит сейчас? Прошло 9 лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться", - сказал Алиев.

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