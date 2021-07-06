Алиоски, которым интересуется ЦСКА, стал свободным агентом

Фото инстаграм Эзджана Алиоски

Левый защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски остался без клуба.

29-летний футболист получил статус свободного агента после непродления контракта с "Лидсом".

Ранее сообщалось, что на опытного фулбека претендует московский ЦСКА.

В прошлом сезоне Алиоски сыграл 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды армейцев. | http://soccernews.ru