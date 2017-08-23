Алисия Веррандо - подруга Бернарду Силвы

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Алисия Веррандо - подруга Бернарду Силвы"Монако" стал для португальского полузащитника Бернарду Силвы не только клубом, который помог ему выбиться в число одних из самых перспективных игроков планеты, но и который поспособствовал зарождению его отношений с будущим экономистом Алисией Веррандо. Именно благодаря футболу и монегаскам, в структуре которых девушка проходила стажировку, футболист нашел свою будущую любовь. Теперь же очередь знакомиться с Алисией Веррандо пришла и к читателям soccernews.

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