Алисон: "Ливерпуль" - это акула, почуявшая запах крови в воде"

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Алисон: "Ливерпуль" - это акула, почуявшая запах крови в воде"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, от чего зависит успех команды в этом сезоне.

"Наша команда достаточно зрелая, чтобы справляться с разными непредвиденными ситуациями по ходу игры. Несмотря на то, что у нас молодой состав, команда очень опытная с жаждой до побед.

"Ливерпуль" - это акула, почуявшая запах крови в воде. У нас развит инстинкт убийцы, мы чувствуем, что достигнем всего, чего захотим", - цитирует Алиссона Folha de S.Paulo.

После 25 туров Серии А "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, имея 73 балла.

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