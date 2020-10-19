Алисон может вернуться в строй "Ливерпуля" до конца октября

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер в этом месяце может вернуться на поле. Об этом сообщает Liverpool Echo.



По информации издания, футболист приступил к занятиям по индивидуальной программе. Футболист травмировал плечо 5 октября.Ожидалось, что на восстановление потребуется около шести недель.

В этом сезоне 28-летний голкипер принял участие в 3 матчах АПЛ, пропустив 4 гола.



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