Алиссон, Алвес и Паредес включены в символическую сборную Кубка Америки-2019, Месси - вне состава

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Алиссон, Алвес и Паредес включены в символическую сборную Кубка Америки-2019, Месси - вне состава

Опубликована символическая сборная Кубка Америки-2019 по версии КОНМЕБОЛ.

В состав команды включены 5 игроков из сборной Бразилии, 2 - из Перу, по 1 - из Уругвая, Чили, Колумбии и Аргентины.

Вратарь: Алиссон (Бразилия);

Защитники: Дани Алвес, Тиаго Силва (оба - Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу); 

Полузащитники: Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия); 

Нападающие: Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

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