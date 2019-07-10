Алиссон, Алвес и Паредес включены в символическую сборную Кубка Америки-2019, Месси - вне состава
Опубликована символическая сборная Кубка Америки-2019 по версии КОНМЕБОЛ.
В состав команды включены 5 игроков из сборной Бразилии, 2 - из Перу, по 1 - из Уругвая, Чили, Колумбии и Аргентины.
Вратарь: Алиссон (Бразилия);
Защитники: Дани Алвес, Тиаго Силва (оба - Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу);
Полузащитники: Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия);
Нападающие: Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).
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