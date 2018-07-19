Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль"

Вратарь "Ромы" Алиссон в шаге от перехода в "Ливерпуль".

Как сообщает Sky Sports, голкипер успешно прошел медобследование и заключил соглашение с мерсисайдским клубом.

В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

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