Алиссон: "Буду рассказывать своим детям и внукам о победе над "Барселоной"



Вратарь "Ливерпуля" Алиссон поделился мнением о победе своей команды над "Барселоной" (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Я навсегда сохраню воспоминания об этом матче. Буду рассказывать своим детям и внукам о победе над "Барселоной. Надеюсь, что мы победим в финале. Победа в Лиге Чемпионов - это наша цель.

Господь благословил нас на победу. Также нам помогли фанаты и самотдача", - приводит слова Алиссона Goal.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Барселону" по сумме двух встреч со счетом 4:3. В финальном матче "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Поединок состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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