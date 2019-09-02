Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Стало известно, кто поборется за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА.

В тройку претендентов вошли Алиссон Бекер, выступающий за "Ливерпуль", Эдерсон, защищающий ворота "Манчестер Сити" и Марк-Андре тер Штеген, играющий в "Барселоне".

В прошлом году лучшим вратарем стал Тибо Куртуа, выступающий за сборную Белбгии и мадридский "Реал".

Награда будет вручена 23 сентября в Милане.

А еще: Роналду, Месси и ван Дейк будут бороться за звание игрока года по версии ФИФА| http://soccernews.ru