Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

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Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА

Стало известно, кто поборется за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА.

В тройку претендентов вошли Алиссон Бекер, выступающий за "Ливерпуль", Эдерсон, защищающий ворота "Манчестер Сити" и Марк-Андре тер Штеген, играющий в "Барселоне".

В прошлом году лучшим вратарем стал Тибо Куртуа, выступающий за сборную Белбгии и мадридский "Реал".

Награда будет вручена 23 сентября в Милане.

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