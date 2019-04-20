Алиссон: "Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придется много работать"

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Алиссон: "Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придется много работать"

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер рассказал, что думает о противостоянии с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов. 

"В жизни всегда найдется место для чего-то неожиданного. Мы учимся, приобретаем опыт. Когда я играл против "Барсы" в составе "Ромы", это было невероятно.

Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам нужно много работать. "Барселона" - очень организована. Нам нужно будет приложить все усилия, чтобы пройти в финал", - сказал Алисон.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится 1 мая. Начало - в 22:00 (мск).

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