Алиссон: "Если мы выйдем на игру против "Генка" с мыслями о "Манчестер Сити", то жди беды"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон дал комментарии накануне игры против "Генка" в рамках Лиги Чемпионов.

"У нас сейчас нет права думать о поединке с "Манчестер Сити" в следующие выходные. Если мы выйдем на игру против "Генка" с мыслями о "Манчестер Сити", то жди беды. Необходимо сконцентрироваться на ближайшей игре, чтобы победить и достичь поставленных задач.

Очень важно как можно раньше оформить выход в 1/8 финала ЛЧ. У нас есть преимущество, так как мы играем дома. Эта игра также важна, как и все остальные", - приводит слова Алиссона сайт УЕФА.

После трех туров групповой стадии ЛЧ "Ливерпуль" идет в группе на втором месте, отставая от лидирующего "Наполи" на одно очко и опережая "Зальцбург" на три пункта.

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