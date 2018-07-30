Алиссон хочет отобрать у Кариуса игровой номер

Новичок "Ливерпуля" Алиссон хочет отобрать у своего партнёра по команде Лориса Кариуса игровой номер.

Как сообщает Liverpool Echo, бразильский страж ворот желает играть за "красных" с единицей на спине, а этот номер сейчас принадлежит как раз главному неудачнику последнего финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за Алиссона 62,5 миллиона евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории футбола.

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