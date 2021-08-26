Алиссон хочет выиграть все трофеи в новом сезоне

1 Теги ливерпульалиссон

Алиссон хочет выиграть все трофеи в новом сезонеФото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

Голкипер сборной Бразилии и "Ливерпуля" Алиссон уверен, что в этом сезоне "красные" смогут выиграть все трофеи.

– Чемпионская гонка в АПЛ в этом сезоне будет для вас в центре внимания?

– Я думаю, что нечто большее, чем только это – мы хотим большего.

Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги – все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей, – заявил вратарь.

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