Алиссон и Алькантара рискуют пропустить ближайший матч "Ливерпуля"

Участие двух игроков "Ливерпуля" - вратаря Алиссона и полузащитника Тьяго Алькантары - в матче 3-го тура АПЛ против "Арсенала" находится под вопросом.

Оба футболиста восстанавливаются после травм, из-за чего пропустили несколько последних тренировок.

По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, решение о том, сыграют ли бразилец и испанец с "канонирами", будет принято в день встречи.

Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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