Алиссон и Окслейд-Чемберлен сменили игровые номера

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Алиссон и Окслейд-Чемберлен сменили игровые номера

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о смене игровых номеров у двух футболистов основного состава.

Вратарь Алиссон Бекер взял себе 1-й номер вместо 13-го, а полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен - 15-й вместо 21-го.

Стоит отметить, что бразильцу достался номер Лориса Кариуса, а англичанину - Дэниела Старриджа.

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