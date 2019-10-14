Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедливерпульалиссонмохамед салах

Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Два ведущих игрока "Ливерпуля" - вратарь Алиссон и нападающий Мохамед Салах - готовы вернуться на поле.

Как сообщает The Times, бразилец и египтянин восстановились после травм и смогут сыграть в ближайшем матче с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Алиссон был в лазарете с 9 августа из-за повреждения икроножной мышцы, а Салах 5 октября получил вывих голеностопного сустава.

Матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.

Не пропустите: Мане: "Зачем мне Феррари, дорогие часы и самолёты, если я могу помогать людям". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов