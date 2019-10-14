Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Два ведущих игрока "Ливерпуля" - вратарь Алиссон и нападающий Мохамед Салах - готовы вернуться на поле.

Как сообщает The Times, бразилец и египтянин восстановились после травм и смогут сыграть в ближайшем матче с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Алиссон был в лазарете с 9 августа из-за повреждения икроножной мышцы, а Салах 5 октября получил вывих голеностопного сустава.

Матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.

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