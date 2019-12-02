Алиссон - лучший вратарь 2019 года

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Алиссон - лучший вратарь 2019 года

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер признан лучшим голкипером в 2019 году по версии журнала France Football.

Алиссон получил награду имени Льва Яшина, которая была учреждена в этом году.

В минувшем сезоне 27-летний Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Бразилией выиграл Кубок Южной Америки.

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