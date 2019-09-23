Алиссон - лучший вратарь года по версии ФИФА

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Алиссон - лучший вратарь года по версии ФИФА

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем года по версии ФИФА.

В борьбе за награду бразилец опередил своего соотечественника Эдерсон Мораеса ("Манчестер Сити") и немца Марка-Андре тер Штегена ("Барселона").

В прошлом сезоне Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а также занял второе место в английской Премьер-лиге. Летом голкипер со сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки.

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