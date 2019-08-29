Алиссон - лучший вратарь Лиги Чемпионов-2018/19

Лучшим вратарем Лиги Чемпионов в сезоне-2018/19 признан бразильский страж ворот "Ливерпуля" Алиссон Бекер.

В минувшем сезоне голкипер в составе мерсисайдского клуба стал победителем турнира.

26-летний Алиссон провел в Лиге Чемпионов-2018/19 13 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

Также бразилец в составе "Ливерпуля" занял второе место в английской Премьер-лиге.

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