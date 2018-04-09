Алиссон может перейти в топ-клуб Европы

Голкипер "Ромы" Алиссон может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает источник, заместитель спортивного директора парижан Максвелл был в Италии в конце февраля, где лично понаблюдал за игрой вратаря "Ромы" Алиссона.

Французы попытаются приобрести бразильца в том случае, если в ПСЖ не перейдет Ян Облак из "Атлетико".

В текущем сезоне Алиссон сыграл в 40-ка матчах, в которых пропустил 38 мячей.

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