Алиссон может перейти в топ-клуб Европы

Теги ромапсжалиссон

Алиссон может перейти в топ-клуб ЕвропыГолкипер "Ромы" Алиссон может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает источник, заместитель спортивного директора парижан Максвелл был в Италии в конце февраля, где лично понаблюдал за игрой вратаря "Ромы" Алиссона.

Французы попытаются приобрести бразильца в том случае, если в ПСЖ не перейдет Ян Облак из "Атлетико". 

В текущем сезоне Алиссон сыграл в 40-ка матчах, в которых пропустил 38 мячей.

Читайте: Алиссон требует повышения зарплаты  | soccernews.ru

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