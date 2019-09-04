Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"

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Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, что думает о возможном получении "Золотого мяча". Об этом сообщает Marca.

"Голкиперы в большей степени участвуют в процессе. Они, конечно, должны хорошо играть руками и ногами, с этого начинаются атаки. Разница в том, что вратари не забивают голы, они мешают этому. А болельщики любят праздновать забитые голы. Это самый важный момент в футболе.

Получить "Золотой мяч" было бы для меня честью. С выигрыша награды Яшиным прошло уже 56 лет. Это показывает, насколько сложно вратарям выиграть эту награду", - сказал Алиссон.

"Золотой мяч" - награда, которая вручается каждый год лучшему игроку года в Европе.

А еще: Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА| http://soccernews.ru
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