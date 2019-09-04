Алиссон: "На примере Яшина видно, как сложно голкиперу выиграть "Золотой мяч"
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, что думает о возможном получении "Золотого мяча". Об этом сообщает Marca.
"Голкиперы в большей степени участвуют в процессе. Они, конечно, должны хорошо играть руками и ногами, с этого начинаются атаки. Разница в том, что вратари не забивают голы, они мешают этому. А болельщики любят праздновать забитые голы. Это самый важный момент в футболе.
Получить "Золотой мяч" было бы для меня честью. С выигрыша награды Яшиным прошло уже 56 лет. Это показывает, насколько сложно вратарям выиграть эту награду", - сказал Алиссон.
"Золотой мяч" - награда, которая вручается каждый год лучшему игроку года в Европе.
А еще: Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1