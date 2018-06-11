Алиссон намерен определиться со своим будущим до ЧМ-2018



Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон прокомментировал информацию о том, что он может перейти в другой клуб.

"Я надеюсь, что вопрос с моим будущим будет решен до ЧМ-2018. Всеми переговорами занимается мой агент. Сейчас я сконцентрирован только на Чемпионата Мира", - приводит слова Алиссона Marca.

Напомним, что 26-летним Алиссоном интересуются "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ. "Рома" оценивает бразильца в 90 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" определился с альтернативой Алиссону. | http://soccernews.ru