Алиссон не нужен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в подписании вратаря "Ромы" Алиссона.

Как сообщает Liverpool Echo, "красные" давно отказались от притязаний на бразильского стража ворот.

Таким образом издание опровергло появившуюся в итальянской прессе информацию о том, что "Ливерпуль" сделал предложение по трансферу Алиссона в размере 65 миллионов евро.

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