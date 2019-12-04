Алиссон - о призе Яшина: "Месси мне сильно помог"

1 Теги алиссонлионель мессизолотой мяч

Алиссон - о призе Яшина: "Месси мне сильно помог"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, что думает о призе имени Льва Яшина, который является аналогом "Золотого мяча" для вратарей. Об этом сообщает France Football.

"У меня были отличные соперники. Я верю, что Бог поставил мне этих людей на пути, чтобы я становился лучше. Это касается Месси. Мы вместе можем прогрессировать, только когда играем против лучших. Так что Месси мне сильно помог", - сказал Алиссон.

В минувшем сезоне 27-летний Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Бразилией выиграл Кубок Южной Америки.

Не пропустите: Александр-Арнольд победил в голосовании за "Золотой мяч" в Шри-Ланке, Мбаппе - в Киргизии, Алиссон - в Гватемале. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Куртуа:"Месси мне сильно помог,благодаря нему я деградирую"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
3 Лестер Сити Лестер Сити 14 32
4 Челси Челси 14 26
5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 14 18
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 14 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Эвертон Эвертон 14 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов