Алиссон - о призе Яшина: "Месси мне сильно помог"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, что думает о призе имени Льва Яшина, который является аналогом "Золотого мяча" для вратарей. Об этом сообщает France Football.

"У меня были отличные соперники. Я верю, что Бог поставил мне этих людей на пути, чтобы я становился лучше. Это касается Месси. Мы вместе можем прогрессировать, только когда играем против лучших. Так что Месси мне сильно помог", - сказал Алиссон.

В минувшем сезоне 27-летний Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Бразилией выиграл Кубок Южной Америки.

Не пропустите: Александр-Арнольд победил в голосовании за "Золотой мяч" в Шри-Ланке, Мбаппе - в Киргизии, Алиссон - в Гватемале. | http://soccernews.ru