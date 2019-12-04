Алиссон - о призе Яшина: "Месси мне сильно помог"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер рассказал, что думает о призе имени Льва Яшина, который является аналогом "Золотого мяча" для вратарей. Об этом сообщает France Football.
"У меня были отличные соперники. Я верю, что Бог поставил мне этих людей на пути, чтобы я становился лучше. Это касается Месси. Мы вместе можем прогрессировать, только когда играем против лучших. Так что Месси мне сильно помог", - сказал Алиссон.
В минувшем сезоне 27-летний Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а со сборной Бразилией выиграл Кубок Южной Америки.
Не пропустите: Александр-Арнольд победил в голосовании за "Золотой мяч" в Шри-Ланке, Мбаппе - в Киргизии, Алиссон - в Гватемале. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
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|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
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|19
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|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
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