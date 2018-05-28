Алиссон: "О своем будущем подумаю позже"

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Алиссон: "О своем будущем подумаю позже"Голкипер "Ромы" Алиссон высказался по своему будущему.

"Мое будущее? На данный момент я сосредоточен на целях, которые стоят перед сборной Бразилии. Мои адвокаты следят за ситуацией. О своем будущем я подумаю позже", - приводит слова 25-летнего вратаря "волков" TuttoMercatoWeb.

Интерес к Алиссону проявляют "Ливерпуль", "Реал" и ПСЖ.

Напомним, "Ливерпуль" намерен заменить Алиссоном Кариуса. | soccernews.ru

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