Алиссон: "О своем будущем подумаю позже"

Голкипер "Ромы" Алиссон высказался по своему будущему.

"Мое будущее? На данный момент я сосредоточен на целях, которые стоят перед сборной Бразилии. Мои адвокаты следят за ситуацией. О своем будущем я подумаю позже ", - приводит слова 25-летнего вратаря "волков" TuttoMercatoWeb.

Интерес к Алиссону проявляют "Ливерпуль", "Реал" и ПСЖ.

Напомним, "Ливерпуль" намерен заменить Алиссоном Кариуса. | soccernews.ru