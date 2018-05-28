Алиссон: "О своем будущем подумаю позже"
Голкипер "Ромы" Алиссон высказался по своему будущему.
"Мое будущее? На данный момент я сосредоточен на целях, которые стоят перед сборной Бразилии. Мои адвокаты следят за ситуацией. О своем будущем я подумаю позже", - приводит слова 25-летнего вратаря "волков" TuttoMercatoWeb.
Интерес к Алиссону проявляют "Ливерпуль", "Реал" и ПСЖ.
Напомним, "Ливерпуль" намерен заменить Алиссоном Кариуса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21