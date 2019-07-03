Алиссон оценил свои шансы на получение "Золотого мяча"

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Алиссон оценил свои шансы на получение "Золотого мяча"
Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер прокомментировал информацию о том, что его могут номинировать на "Золотой мяч".

"Меня окружают много великолепных футболистов. А я просто выхожу на поле и делаю свою работу. Но перед этим очень тщательно изучаю соперника", - приводит слова Алиссона журналист Танкреди Пальмери в своем твиттере.

В минувшем сезоне Алиссон в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов. Также он со сборной Бразилии вышел в финал Кубка Америки.

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