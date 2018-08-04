Алиссон определился с игровым номером в "Ливерпуле"

Новичок "Ливерпуля" Алиссон выбрал игровой номер.

Как сообщает твиттер клуба, бразилец будет выступать под 13-м номером.

Напомним, что сегодня Алиссон дебютирует за "Ливерпуль" в товарищеской игре с "Наполи".

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