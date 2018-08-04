Алиссон определился с игровым номером в "Ливерпуле"

Теги ливерпульалиссон

Алиссон определился с игровым номером в "Ливерпуле"

Новичок "Ливерпуля" Алиссон выбрал игровой номер.

Как сообщает твиттер клуба, бразилец будет выступать под 13-м номером.

Напомним, что сегодня Алиссон дебютирует за "Ливерпуль" в товарищеской игре с "Наполи".

Читайте также: Звездный новичок "Ливерпуля" рассказал об адаптации в клубе. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов