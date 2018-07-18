Алиссон определился со своим будущим

Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон хочет перейти в "Ливерпуль", сообщает журналистка Мелисса Редди в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер намерен попросить руководство итальянского клуба отпустить его в стан мерсисайдцев.

Напомним, что "Рома" хочет получить за 26-летнего Алиссона 65 миллионов евро и еще 15 миллионов в качестве бонусов. Предложение "Ливерпуля" составляет 60 миллионов и 10 в виде бонусов. На бразильца также претендует "Челси".

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