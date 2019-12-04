Алиссон отметил, что Салах сильно вырос после перехода в "Ливерпуль"
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер рассказал, что думает о результатах форварда Мохамеда Салаха в клубе. Об этом сообщает France Football.
"Салах, играющий в "Ливерпуль" очень отличается от того, который играл в "Роме". Я тогда плохо говорил по-английски, а он по-итальянски. Отношения у нас были хорошие, но мешал языковой барьер. Он был первым человеком, с которым я сблизился, когда перешел в "Ливерпуль.
В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь", - сказал Алиссон.
В этом сезоне Салах участвовал в 12 матчах команды, отметившись 6 голами и 3 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
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|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
|20
|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
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|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
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|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
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