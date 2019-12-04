Алиссон отметил, что Салах сильно вырос после перехода в "Ливерпуль"

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер рассказал, что думает о результатах форварда Мохамеда Салаха в клубе. Об этом сообщает France Football.



"Салах, играющий в "Ливерпуль" очень отличается от того, который играл в "Роме". Я тогда плохо говорил по-английски, а он по-итальянски. Отношения у нас были хорошие, но мешал языковой барьер. Он был первым человеком, с которым я сблизился, когда перешел в "Ливерпуль.

В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь", - сказал Алиссон.

В этом сезоне Салах участвовал в 12 матчах команды, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

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