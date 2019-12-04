Алиссон отметил, что Салах сильно вырос после перехода в "Ливерпуль"

10 Теги ливерпульалиссонмохамед салах

Алиссон отметил, что Салах сильно вырос после перехода в "Ливерпуль"

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер рассказал, что думает о результатах форварда Мохамеда Салаха в клубе. Об этом сообщает France Football.

"Салах, играющий в "Ливерпуль" очень отличается от того, который играл в "Роме". Я тогда плохо говорил по-английски, а он по-итальянски. Отношения у нас были хорошие, но мешал языковой барьер. Он был первым человеком, с которым я сблизился, когда перешел в "Ливерпуль.

В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь", - сказал Алиссон.

В этом сезоне Салах участвовал в 12 матчах команды, отметившись 6 голами и  3 ассистами.

Не пропустите:  Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Заднеприводный,посмотри внимательнее матчи испанских клубов,и ты увидишь ,как они отсасывают, когда им не помогают судьи ,и когда на симуляции судьи не реагируют))

Ответить
крoш
крoш

шлюха обвафленная,ты спрыгиваешь с темы. сразу видно что ты не только пидор, а и тупой как двери, кивающий на судей, теперь на ВАР. Короче, не интересен ты мне. Иди отсасывай у своего бойфренда!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В соседней теме ты свалил от ответа ,вафлюга))Ты-то вообще никому не интересен!Вот сейчас , после того , как ты у меня отсосал, как Боня у Меньшикова,можешь идти сосать у своих бойфрендов))

Ответить
крoш
крoш

жопойобанный, почему в Англии стал футбол подтягиваться по качеству к Испанскому? Потому что всё больше в АПЛ берут в составы игроков латиноамериканцев, испанцев и португезов. Да и тренеров тоже, которые учат не только бегать как подорванные, и пулять со всей дуриипо воротам, а думать, и красиво играть! Учи матчасть, пидор, вместо того чтоб в рот брать, и в жопу ебаться! ))))))))))))))))

Ответить
крoш
крoш

Димон: просто в АПЛ футбол медленнее, чем в серии А. Взять того же Азара, перешёл в Реал, и весь сдулся )))))))))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Первое предложение не связано по смыслу со вторым.Сам-то понял что сказал?)

Ответить
крoш
крoш

чем, пидрыло, что в Англии Азар был монстр, а в Испании сдулся?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он набирает форму,если ты слепой.А играет он так , потому что у ЗиЗу вся игра строится на индивидуальных действиях , а Азару нужны хоть-какие тактические указания))

Ответить
крoш
крoш

дятел задроченный, в Испании надо не только бегать, а и думать. в Испании играют в латиноамериканский футбол, думающий и красочный. Поэтому испанские клубы и доминируют в Европе уже больше 20-и лет. Не веришь, посмотри статистику за 20 лет по выступлениях в ЛЧ, и ЛЕ, которая раньше была КК.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто футбол в Серии А медленее , чем в других лигах

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Бэйл может пропустить матч 16-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
3 Лестер Сити Лестер Сити 14 32
4 Челси Челси 14 26
5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 14 18
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 14 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Эвертон Эвертон 14 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов