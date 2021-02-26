Алиссон отреагировал на гибель своего отца

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон посвятил пост в твиттере смерти своего отца Жозе Беккера.

Напомним, что 57-летний мужчина накануне утонул в озере, неудачно нырнув с дамбы.

"Я хотел бы поблагодарить всех за послания и воздать должное моему любимому отцу. Наша семья чувствует себя любимой всеми! Да благословит Господь жизнь каждого из нас!" - написал бразилец.

В текущем сезоне Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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