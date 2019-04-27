Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба

"Ливерпуль" в домашнем матче разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 36-го тура АПЛ.

Для голкипер мерсисайдского клуба Алиссона этот матч был 20-й "сухой" встречей в нынешнем сезоне чемпионата. По этому показателю Алиссон лидирует в лиге.

Ранее такой отметки в клубе достигал экс-голкипер красных Пепе Рейна, причем испанец делал это дважды - в сезонах-2005/06 и 2008/09.

"Ливерпуль" поднялся на первое место с 91 очком. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней позиции.

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