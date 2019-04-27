Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба
"Ливерпуль" в домашнем матче разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 36-го тура АПЛ.
Для голкипер мерсисайдского клуба Алиссона этот матч был 20-й "сухой" встречей в нынешнем сезоне чемпионата. По этому показателю Алиссон лидирует в лиге.
Ранее такой отметки в клубе достигал экс-голкипер красных Пепе Рейна, причем испанец делал это дважды - в сезонах-2005/06 и 2008/09.
"Ливерпуль" поднялся на первое место с 91 очком. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней позиции.
Не пропустите: Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд"
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ
-
Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба
-
"Зенит" оштрафовали на 10 тысяч из-за вандализма
-
Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд"
-
"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"
-
"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"
-
"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"
-
"Мец" вернулся в Лигу 1
-
Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ
-
Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ
-
Неймар: "Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион"
-
Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"
-
"Торпедо" представило концепцию нового стадиона
-
Канте может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы
-
ПСЖ обжалует наказание Неймара
-
Тухель: "Я - тренер Неймара, а не его отец, полицейский или детектив"
-
Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"
-
Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"
-
"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов
-
"Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14