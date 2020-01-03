Алиссон отстоял на ноль в 26 из 50 первых матчей АПЛ. Это третий результат в истории

Матч против "Шеффилд Юнайтед" стал для вратаря "Ливерпуля" Алиссона 50-м в рамках АПЛ.

В этих играх бразильский страж ворот сумел 26 раз отстоял на ноль, что является третьим результатом в истории.

Лучше показатели, чем у Алиссона, имеют Пепе Рейна и Петр Чех.

Испанец в 50 первых матчах АПЛ оставил свои ворота в неприкосновенности в 28 случаях, а чех - в 33.

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