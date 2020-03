Алиссон поддержал челлендж по борьбе с коронавирусом

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон принял участие в челлендже, который запустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Бразильский страж ворот записал видеоролик, на котором он тщательно моет руки. Акция называется "Безопасные руки" и призвана помочь борьбе с пандемией коронавируса.

Алиссон передал челлендж Марку-Андре тер Штегену ("Барселона"), Тиаго Силве (ПСЖ) и Филипе Луису ("Фламенго").

#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.

I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF