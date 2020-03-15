Алиссон поддержал челлендж по борьбе с коронавирусом

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Алиссон поддержал челлендж по борьбе с коронавирусом

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон принял участие в челлендже, который запустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Бразильский страж ворот записал видеоролик, на котором он тщательно моет руки. Акция называется "Безопасные руки" и призвана помочь борьбе с пандемией коронавируса.

Алиссон передал челлендж Марку-Андре тер Штегену ("Барселона"), Тиаго Силве (ПСЖ) и Филипе Луису ("Фламенго").

Ранее в этой акции поучаствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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