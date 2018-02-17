Алиссон поделился ожиданиями от матча с "Шахтером"

Вратарь "Ромы" Алиссон прокомментировал предстоящую игру против "Шахтера".

"Встретятся две талантливые команды, которые играют на победу. В "Шахтере" играют несколько моих соотечественников, так что у них есть черты бразильской команды. Я взрослел вместе с Тайсоном в молодежной академии и играл вместе с Фредом в "Интернасьонале" - приводит слова Алиссона Football Italia.

Поединок между "Шахтером" и "Ромой" состоится 21 февраля в 22:45 по московскому времени.

Читайте также: "Рома" оценила Алиссона в 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru