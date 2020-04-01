Алиссон попал мячом в окно и отпраздновал в стиле Роналду

Теги криштиану роналдуалиссонювентусливерпуль

Алиссон попал мячом в окно и отпраздновал в стиле Роналду

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер весело проводит время в период карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Голкипер забросил мяч в окно на крыше своего дома и отпраздновал в стиле португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Эффект карантина", - написал Алиссон в своем Instagram, прикрепив видео момента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine effect!! #AB1challenge @joaop93_

Публикация от Alisson Becker (@alissonbecker)

В нынешнем сезоне 27-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Алиссон поддержал челлендж по борьбе с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов