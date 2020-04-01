Алиссон попал мячом в окно и отпраздновал в стиле Роналду

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер весело проводит время в период карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Голкипер забросил мяч в окно на крыше своего дома и отпраздновал в стиле португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Эффект карантина", - написал Алиссон в своем Instagram, прикрепив видео момента.

В нынешнем сезоне 27-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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