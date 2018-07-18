Алиссон прибыл в Англию для прохождения медосмотра в "Ливерпуле"

Голкипер "Ромы" Алиссон сегодня вечером прибыл в Англию для прохождения медосмотра в "Ливерпуле", информирует Sky in Italy.

По сведениям источника, медицинское обследование 25-летнего вратаря является последним камнем преткновения на пути его переезда на "Энфилд". Если завтра бразилец успешно его пройдет, "красные" завершат его трансфер за сумму в 75 миллионов евро.

Напомним, на этой неделе "Ливерпуль" закроет два громких трансфера общей стоимостью 150 миллионов евро. | soccernews.ru