Алиссон признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе

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Алиссон признан лучшим бразильцем, выступающим в Европе

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер стал обладателем награды "Золотая самба", которая вручается лучшему бразильскому игроку в Европе по итогам года.

По итогам минувшего сезона голкипер в составе английского клуба стал победителем Лиги Чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, а также выиграл клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне "красные", скорее всего, станут победителями чемпионата Англии.

Алиссон выиграл "Золотую самбу" впервые в карьере. Чаще всех обладателем награды становились Тьяго Силва и Неймар, которые получали ее по три раза. Также трофей вручался Кака, Майкону, Коутиньо и Фирмино.

Не пропустите: Алиссон стал первым вратарем "Ливерпуля" за последние 10 лет, отдавшим голевую передачу. | http://soccernews.ru 
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