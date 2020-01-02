Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, играющим в Европе

Теги ливерпульалиссонроберто фирмино

Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, играющим в Европе

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил приз Samba Gold, который ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе.

Алиссон - первый вратарь, который получил эту награду. За футболиста отдали 35,54% голосов по итогам опроса болельщиков, журналистов и бывших футболистов.

На втором месте оказался форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино (23,48%), который в прошлом году был обладателем награды. 

В 2019 году голкипер в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.

А еще: Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов