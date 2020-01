Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, играющим в Европе

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил приз Samba Gold, который ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе.

Алиссон - первый вратарь, который получил эту награду. За футболиста отдали 35,54% голосов по итогам опроса болельщиков, журналистов и бывших футболистов.

На втором месте оказался форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино (23,48%), который в прошлом году был обладателем награды.

Congrats to @LFCBrasil goalkeeper @Alissonbecker being voted the best Brazilian player in Europe for 2019 and becoming the winner of the 11th edition of the Samba Gold! https://t.co/MEREoaNbrz pic.twitter.com/0mJE9ACogw