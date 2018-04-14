Алиссон прокомментировал свое будущее в "Роме"

Теги алиссонрома

Алиссон прокомментировал свое будущее в "Роме"Вратарь "Ромы" Алиссон не собирается покидать клуб в конце сезона.

"Мы совершили нечто особенное, обыграв "Барселону". Это случилось благодаря фантастической атмосфере на стадионе. Это историческое достижение для нас, но команда не собирается останавливаться.

Я не думаю о переходе в другую команду. У меня контракт с "Ромой", и я счастлив здесь. Все мои мысли сейчас о том, чтоб использовать этот великий момент в Лиге Чемпионов", - сказал он.

Читайте: Агент Алиссона прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов