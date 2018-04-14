Алиссон прокомментировал свое будущее в "Роме"

Вратарь "Ромы" Алиссон не собирается покидать клуб в конце сезона.

"Мы совершили нечто особенное, обыграв "Барселону". Это случилось благодаря фантастической атмосфере на стадионе. Это историческое достижение для нас, но команда не собирается останавливаться.

Я не думаю о переходе в другую команду. У меня контракт с "Ромой", и я счастлив здесь. Все мои мысли сейчас о том, чтоб использовать этот великий момент в Лиге Чемпионов", - сказал он.

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