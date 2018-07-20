Алиссон прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

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Алиссон прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Алиссон поделился мнением о своем трансфере.

"Я действительно счастлив. Мечта стала реальностью. Я надел футболку такого великого клуба, как "Ливерпуль", у которого много значимых побед.

Что касается моей жизни и моей карьеры, то для меня быть частью этого клуба и этой семьи - огромный шаг вперед. Можете быть уверены, что я отдам всего себя" - приводит слова Алиссона сайт клуба.

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