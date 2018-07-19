Алиссон пропустит предсезонный тур "Ливерпуля" по США

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Алиссон пропустит предсезонный тур "Ливерпуля" по СШАГолкипер "Ромы" Алиссон, который уже в самое ближайшее время должен стать игроком "Ливерпуля", пропустит предсезонный тур своей новой команды по США.

Так, по сведениям Liverpool Echo, 25-летний вратарь, после того как пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "красными", отправится в отпуск. В расположение мерсисайдцев он вернется в начале следующего месяца. Первым матчем за "Ливерпуль" для Алиссона может стать товарищеский матч против "Наполи", который должен состояться 4-го августа в Дублине.

Напомним, Клопп прокомментировал работу "Ливерпуля" на трансферном рынке. | soccernews.ru

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