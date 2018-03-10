Алиссон провёл 50-й матч за "Рому"

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Алиссон провёл 50-й матч за "Рому"

Вратарь "Ромы" Алиссон принял участие в матче 28-го тура итальянской Серии А против "Торино".

Как сообщает Opta, эта игра стала для бразильского стража ворот 50-й в составе "волков" во всех турнирах.

Напомним, что 25-летний Алиссон выступает за "Рому" с 2016 года, в 50 матчах он пропустил 51 гол. 

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