Алиссон провёл 50-й матч за "Рому"
Вратарь "Ромы" Алиссон принял участие в матче 28-го тура итальянской Серии А против "Торино".
Как сообщает Opta, эта игра стала для бразильского стража ворот 50-й в составе "волков" во всех турнирах.
Напомним, что 25-летний Алиссон выступает за "Рому" с 2016 года, в 50 матчах он пропустил 51 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|27
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кьево
|26
|25
|15
|Кальяри
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10