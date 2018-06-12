Алиссон рассказал о сильных сторонах сборной Бразилии



Вратарь сборной Бразилии Алиссон оценил сильные стороны своей команды перед стартовым матчем Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии.

"Наши главные козыри – красивый футбол и креативная нестандартная игра. У Швейцарии это очень хорошая защита. Мы должны с ней справиться. Будем просматривать наши прошлые матчи с этой командой, анализировать. Конечно, перед матчем все начинают немного нервничать. Такое состояние помогает сконцентрироваться и показать результат", – приводят слова Алиссона российские СМИ.

Матч Бразилия - Швейцария состоится 17 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

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