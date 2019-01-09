Алиссон рассказал о своей мечте

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Алиссон рассказал о своей мечте

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон рассказал о своей мечте.

"Я всегда восхищался историей "Ливерпуля", в которую мне хочется внести свою лепту. Этот клуб выиграл пять Кубков Чемпионов и я приложу все усилия, чтобы пополнить музей новыми еврокубковыми трофеями. Что такое жизнь, если не бороться за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов" - приводит слова 26-летнего голкипера Liverpool Echo.

Напомним, что Алиссон перебрался из "Ромы" в "Ливерпуль" прошлым летом за 62,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл за "красных" 27 матчей и пропустил 17 голов.

Также отметим, что в прошлом сезоне "скаузеры" дошли до финала Лиги Чемпионов, где проиграли мадридскому "Реалу" со счётом 1:3. В нынешнем розыгрыше мерсисайдцы пробились в 1/8 финала, где сразятся с "Баварией".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Надо было выбрать другую команду для совершения этих целей,например Ювентус.Нестабильность Ливерпуля сильно скажется на них в ЛЧ,Црвена Звезда подтвердит,а если говорить об этом сезоне,то Бавария есть Бавария в каком-бы состоянии она не была,пример (Реал-Псж),поэтому Аллисону в Ливерпуле будет тяжело выиграть.

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