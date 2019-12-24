Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал об ожиданиях от матча 19-го тура АПЛ с "Лестером". Об этом сообщает ESPN UK.
"Впереди итоговый момент сезона, нужно сосредоточиться на этом. Нельзя думать наперед.
Если хочешь выиграть Премьер-Лигу, нужно стараться выигрывать каждый каждый матч. "Лестер" - отличная команда, они в хорошей форме, нужно приложить все усилия, чтобы победить их", - сказал Алиссон.
Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 26 декабря на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12