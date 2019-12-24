Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал об ожиданиях от матча 19-го тура АПЛ с "Лестером". Об этом сообщает ESPN UK.

"Впереди итоговый момент сезона, нужно сосредоточиться на этом. Нельзя думать наперед.

Если хочешь выиграть Премьер-Лигу, нужно стараться выигрывать каждый каждый матч. "Лестер" - отличная команда, они в хорошей форме, нужно приложить все усилия, чтобы победить их", - сказал Алиссон.

Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 26 декабря на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда| http://soccernews.ru