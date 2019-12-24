Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"

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Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал об ожиданиях от матча 19-го тура АПЛ с "Лестером". Об этом сообщает ESPN UK.

"Впереди итоговый момент сезона, нужно сосредоточиться на этом. Нельзя думать наперед.

Если хочешь выиграть Премьер-Лигу, нужно стараться выигрывать каждый каждый матч. "Лестер" - отличная команда, они в хорошей форме, нужно приложить все усилия, чтобы победить их", - сказал Алиссон.

Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 26 декабря на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).

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