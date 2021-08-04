Алиссон рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон поделился эмоциями от продления контракта с "Ливерпулем" до лета 2027 года.

"Я практически не думал о том, нужно ли мне продлевать контракт. За 3 года у нас с клубом возникло взаимное доверие. Я и моя семья счастливы в Ливерпуле. Мои дети полностью адаптировались. Я рад остаться в клубе. Это было простое решение", - приводит слова Алиссона официальный сайт клуба.

28-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 130 матчей и пропустил 104 гола. Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира. Ранее играл за "Рому" и "Интернасьонал". За сборную Бразилии сыграл 44 матча и пропустил 17 мячей.

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