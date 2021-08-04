Алиссон рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"
Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен
Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон поделился эмоциями от продления контракта с "Ливерпулем" до лета 2027 года.
"Я практически не думал о том, нужно ли мне продлевать контракт. За 3 года у нас с клубом возникло взаимное доверие. Я и моя семья счастливы в Ливерпуле. Мои дети полностью адаптировались. Я рад остаться в клубе. Это было простое решение", - приводит слова Алиссона официальный сайт клуба.
28-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 130 матчей и пропустил 104 гола. Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира. Ранее играл за "Рому" и "Интернасьонал". За сборную Бразилии сыграл 44 матча и пропустил 17 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18