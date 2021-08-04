Алиссон рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"

Теги ливерпульалиссон

Алиссон рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон поделился эмоциями от продления контракта с "Ливерпулем" до лета 2027 года.

"Я практически не думал о том, нужно ли мне продлевать контракт. За 3 года у нас с клубом возникло взаимное доверие. Я и моя семья счастливы в Ливерпуле. Мои дети полностью адаптировались. Я рад остаться в клубе. Это было простое решение", - приводит слова Алиссона официальный сайт клуба.

28-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 130 матчей и пропустил 104 гола. Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира. Ранее играл за "Рому" и "Интернасьонал". За сборную Бразилии сыграл 44 матча и пропустил 17 мячей.

Не пропустите: "Ливерпуль" продлил Фабиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"

Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов