Алиссон рассказал, почему тренируется на базе "Ливерпуля", несмотря на карантин

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Алиссон рассказал, почему тренируется на базе "Ливерпуля", несмотря на карантин

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, почему занимается на базе клуба, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

"Мой случай отличается от других, я травмирован. Каждое повреждение нуждается в лечении, поэтому я занимаюсь в тренировочном центре. Я не контактирую ни с кем из одноклубников, все дома. Мы соблюдаем все меры безопасности, следим за чистотой рук, не трогаем лицо, рот, глава и нос", - сказал футболист.

У 27-летнего вратаря мышечная травма бедра, которую он получил в начале марта.

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